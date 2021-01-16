الصحة تسجل 596 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2009

2021/01/16 | 17:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، فيما بلغت حالات الشفاء 2009 حالات".

وأضافت، أن "عدد حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 3 حالات".

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