2021/01/16 | 17:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العراقي يعتزم تقليل فارق سعر النفط المعتمد بموازنة 2021

اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، عزمها تغيير سعر برميل النفط المعتمد بالموازنة وجعل الفارق بين سعر البيع والاعتماد مابين 5 الى 6 دولارات.

وقال عضو اللجنة المالية فيصل العيساوي ان “الفارق بين السعر المعتمد بالموازنة لسعر برميل النفط والبيع كبير جدا يصل الى نحو 15 دولار”.

واضاف انه “لا يمكن تمرير الموازنة بالسعر المعتمد وفق المسودة المقدمة من الحكومة”، مشيرا الى ان “اللجنة تعتزم وبعد التشاور مع الحكومة الى رفع سعر الاعتماد وجعل الفارق بين 5 الى 6 دولار”.

واوضح ان “رفع سعر الاعتماد وتقليص الفارق سيقلل من نسبة العجز في الموازنة”، لافتا الى ان “ابواب عديدة سيعاد النظر بها خلال المناقشات على الموازنة من شانها تقليل نسبة العجز”.

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