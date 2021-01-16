مقبرة اثرية “محتملة” توقف كري نهر دجلة في الاعظمية ببغداد

2021/01/16 | 17:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت، إيقاف العمل بأعمال كري نهر دجلة في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد بعد العثور على قطع أثرية.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته 7sky، إن “وزارة الموارد المائية وجهت ملاكاتها العاملة بأعمال كري نهر دجلة في المقطع الواقع في كورنيش الاعظمية بأيقاف أعمالهم بعد ان لاحظ مهندسونا وجود قطع من الاحجار اضافة الى عظام مع نواتج الكري، نعتقد أنها لقى أثرية”.

وأضاف البيان أنه “للشعور الوطني العالي الذي يتحلى به هؤلاء الابطال تم الابلاغ فوراً عن ملاحظاتهم حيث وجه وزير الموارد المائية بأيقاف العمل لحين قيام وزارة الثقافة هيئة الاثار بفحص الموقع واخذ عينات من نواتج الكري”.

وأوضح أنه “بعد مخاطبات عديدة ومتابعة شخصية بين وزيري الموارد المائية والثقافة ، تمت الاستجابة وخرج فريق فني من هيئة الاثار لاخذ العينات”.

وتابع البيان، “أنها لقمة السعادة والفخر ان نلاحظ أعلان وزارة الثقافة لهذه العينات بانها لقىً أثرية، ونأمل بأن تظهر في القريب العاجل نتائج فحص المواقع الاخرى التي بلغت عنها وزارة الموارد المائية حرصا منا على الحفاظ على تاريخنا الأبي مصدر فخر الأجيال السابقة واللاحقة”، مشدداً على أن “الارث العراقي هو ملك لكل العراقيين والحفاظ عليه مسؤولية الجميع”.

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