ارتفاع طفيف باسعار العملات في اقليم كوردستان

2021/01/16 | 17:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ سعر 100 دولار مع اغلاق سوق العملات في اقليم كوردستان، يوم السبت، 144 الف دينار.

واوضح شوان هادي، تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: ان سعر 100 دولار مع اغلاق السوق بلغ 144 الف دينار، بعد ان كان 143 الف و500 دينار صباح اليوم.

واضاف: ان اسعار العملات مع اغلاق السوق كانت كالاتي:

100 باون = 195 الف دينار

100 يورو = 173 الف و500 دينار

100 ليرة تركية = 19 الف و500 دينار

100 الف من التومان الايراني = 6 آلاف و500 دينار.

PUKmedia خاص

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