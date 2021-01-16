شفاء 93.5% من إجمالي إصابات

2021/01/16 | 17:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 607587.وبلغت نسبة الشفاء الإجمالية 93.5 بالمائة من مجمل الإصابات، وذلك بعد تسجيل 2009 حالات تعافي جديدة، وفق بيان "الصحة"، اليوم السبت.وتم تسجيل …

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