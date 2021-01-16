التربية النيابية تطالب بالتريث بشأن المصادقة على أسماء المحاضرين المجانيين في ديالى

2021/01/16 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة التربية النيابية، السبت،

بالتريث بشأن المصادقة على أسماء

المحاضرين المجانيين في محافظة ديالى،

عازية السبب الى حين التأكد من الأوامر

والتعليمات وسلامة الإجراءات ونزاهتها.

وقالت اللجنة في بي

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