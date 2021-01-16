‏اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر جملة قرارات لمنع وصول السلالة المتحورة من فيروس كورونا 

2021/01/16 | 17:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

‏أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جملة قرارات لمنع وصول السلالة المتحورة من فيروس كورونا كوفيد 19.

‏و نصت القرارات الجديدة على ‏تحديث قائمة الدول ‏الممنوع السفر إليها بعد ظهور إصابات فيها بالسلالة الجديدة، وهي كل من ‏(بريطانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا ‏وفرنسا واليونان وإسبانيا وجورجيا‏ والمانيا ولوكسمبورغ ‏وسلوفاكيا ‏والهند واميركا ‏والبرازيل واستراليا ‏واليابان وجنوب افريقيا وزامبيا).

ويستثني من الاجراءات فئة الدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية، والوفود الحكومية الرسمية، والعاملين في السفارات والمنظمات الدولية، والخبراء العاملين في المشروعات الخدمية حصرا، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، على ان يجلبوا فحص (PCR) خلال 72 ساعة قبل دخولهم العراق، يثبت خلوهم من الاصابة.

كما تضمن القرار اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع شركات الطيران غير المحلية في فرض رسوم تخص فحوصات PCR للمسافرين.

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