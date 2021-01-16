‏اللجنة العليا للصحة والسلامة تصدر جملة قرارات لمنع سلالة كورونا الجديدة

2021/01/16 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعد فترة أزمة كورونا قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز والمقاولات

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في جلستها الاولى للعام 2021 تعديل الفقرة (1) من قرارها السابق المرقم (117) لسنة 2020، ليكون كالآتي: تعد فترة أزمة فايروس كورونا قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز والمقاولات التي تأثرت بهذا الجائحة، ابتدءا من 20/2/2020 ولغاية 5/12/2020 على الّا يترتب أثر مالي على أي من الطرفين.

الامانة العامة لمجلس الوزراء16/كانون الثاني/2021

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