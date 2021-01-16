البرلمـان يعـد بدراسة مقترحات ومطالب النواب عن موازنة 2021

2021/01/16 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجهت رئاسة مجلس النواب ، بدراسة كافة المقترحات والمطالب التي تقدم بها النواب والمتعلقة بموازنة 2021 .وحث النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي ، اللجنة المالية النيابية على مراعاة ظروف محافظتي " النجف الاشرف وكربلاء المقدسة " اللتين تستقبلان ملايين الزائرين سنويــآ ، ما يتطلب مزيدا من الخدمات ، مبينا ان " الموازنة يجب ان تركز على تحسين وتوفير مفردات البطاقة التموينية واعتبارها اولوية اولى بسبب تضرر المواطن نتيجة رفع قيمة الدولار وغلاء الاسعار./انتهى5

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