اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعد فترة أزمة كورونا قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز والمقاولات

2021/01/16 | 17:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في جلستها الاولى للعام 2021 تعديل الفقرة (1) من قرارها السابق المرقم (117) لسنة 2020، ليكون كالآتي: تعد فترة أزمة فايروس كورونا قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز والمقاولات التي تأثرت بهذا الجائحة، ابتدءا من 20/2/2020 ولغاية 5/12/2020 على الّا يترتب أثر مالي على أي من الطرفين./انتهى7

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