شرطة محافظة السليمانية تلقي القبض على شابين بتهمة إطلاق النار وإخافة الأهالي

2021/01/16 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت شرطة محافظة السليمانية القبض على شخصين بتهمة إطلاق النار بشكل عشوائي في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت مديرية شرطة السليمانية في بيان، إن مفرزة من مكافحة الإجرام ألقت القبض على المتهمين وهما شابان بعمري تسعة عشر عاما، وسبعة عشر عاما، على خلفية قيامهما بإطلاق النار في مناطق مختلفة وتصوير ذلك، مما أدى الى إثارة القلق لدى أهالي المدينة.

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