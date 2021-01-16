لجنة الاقتصاد تكشف عن رقم هائل لنسبة العجز بموازنة 2021

2021/01/16 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، عن تجاوز العجز بموازنة 2021 نسبة ال60% من اجمالي حجمها.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي ان “مشروع قانون موازنة 2021 تضمن عدة مخالفات دستورية وقانونية”، لافتا الى ان “استقطاع رواتب الموظفين بالموازنة لن يمرر بالبرلمان”.

واضاف ان “نسبة العجز بموازنة 2021 تجاوز 60 % من اجمالي حجمها”، مبينا ان ” حصة الاقليم بموازنة 2021 أكثر من 13% بينما بغداد و المحافظات الاخرى لم تتجاوز 12،5 %”.

واكدت لجنة الاقتصاد النيابية، اول امس الخميس، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 انحاز لاقليم كردستان على حساب محافظات الوسط والجنوب.

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