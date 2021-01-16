2021/01/16 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي جرحى وزارة الداخلية في مقر الشرطة الاتحادية ويتعهد بتلبية مطالبهم

الكاظمي: سعيد بتواجدي مع أبطال الشرطة الحصن المنيع لكل عراقي من زاخو الى الفاو

الكاظمي: هناك خلل كبير في توفير الدعم لشريحة كبيرة من الجرحى ممن لم يحصلوا على حقوقهم

الكاظمي: العلاقة بين الدولة والحكومات وبين المواطن هي علاقة حقوق وواجبات

الكاظمي: سنعمل على تذليل كل العقبات والتحديات ونسعى لان تكون لدينا عيادات صحية و مستشفيات تفي بعلاج المنتسبين

الكاظمي: البلد يمر بظروف صعبة ووضع إقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط خلال السنوات الماضية

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