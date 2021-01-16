2021/01/16 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة، عن غلق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا.وكتب الوزير على تويتر: “أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني”.وأضاف: “نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية”.وكان دارمانان قد أعلن في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر عن “عمل …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تواصل إغلاق المساجد بزعم محاربة “الانفصالية”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تواصل إغلاق المساجد بزعم محاربة “الانفصالية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).