الكاظمي: العلاقة بين الدولة والمواطن هي علاقة حقوق وواجبات

2021/01/16 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ان العلاقة بين الدولة والحكومات وبين المواطن هي علاقة حقوق وواجبات، مشيرا الى ان البلد يمر بظروف صعبة ووضع إقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط.وذكر الكاظمي، خلال لقائه جرحى وزارة الداخلية الأبطال في مقر الشرطة الاتحادية، بحسب بيان لقى “النور نيوز” …

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