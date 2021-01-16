لجنة نيابية تطالب بالتريث في المصادقة على المحاضرين المجانيين في ديالى

2021/01/16 | 17:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، بالتريث في المصادقة على أسماء المحاضرين المجانيين في محافظة ديالى، لحين التأكد من الأوامر وسلامة الإجراءات ونزاهتها.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “لجنة الامر النيابي المشكلة بالرقم (11) لسنة 2021 برئاسة النائب قصي محسن الياسري تطالب بالتريث في المصادقة على الاسماء وارسالها …

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