عملية استمرت شهراً.. الإعلان عن تفكيك ’أكبر’ شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

2021/01/16 | 17:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم السبت، تفكيك "أكبر" شبكة لتجارة المخدرات في بغداد والقبض على أفرادها.

وقال رسول، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 كانون الثاني 2021): إنه "بجهود إستثنائية كبيرة، تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أكبر شبكة لتجارة وترويج المخدرات في العراق".

وأضاف، "استمرت العملية النوعية أكثر من ثلاثين يوماً من العمل المتواصل والتعقب للمتهمين وقد تمكن فريق العمل من الإستيلاء على كميات كبيرة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وعدد من الأسلحة والرمانات اليدوية ومواد تستخدم في تعاطي المخدرات ودراجات نارية تستخدم للتنقل بين مناطق بغداد".





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