2021/01/16 | 17:52 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، السبت، عن تجاوز العجز بموازنة 2021 نسبة ال60% من اجمالي حجمها.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في بيان تلقته 7sky، ان “مشروع قانون موازنة 2021 تضمن عدة مخالفات دستورية وقانونية”، لافتا الى ان “استقطاع رواتب الموظفين بالموازنة لن يمرر بالبرلمان”.

واضاف ان “نسبة العجز بموازنة 2021 تجاوز 60 % من اجمالي حجمها”، مبينا ان ” حصة الاقليم بموازنة 2021 أكثر من 13% بينما بغداد و المحافظات الاخرى لم تتجاوز 12،5 %”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخالدي يكشف: نسبة العجز بموازنة 2021 تجاوزت 60% 7 SKY TV.

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