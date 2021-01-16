قرارات جديدة لمنع وصول السلالة المتحورة من فيروس كورونا الى العراق

2021/01/16 | 17:52 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



‏أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جملة قرارات لمنع وصول السلالة المتحورة من فيروس كورون...

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