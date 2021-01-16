2021/01/16 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، السبت (16 - 1 - 2021)، على احتمالية شمول قيادات في التيار بالعقوبات الأمريكية، بعد فرضها على رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس اركان الحشد أبو فدك المحمداوي.وقال الزاملي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العقوبات الأمريكية ضد الشخصيات العراقية، ليست ملزمة للعراق، فهي قرارات احادية الجانب اتخذت من قبل الادارة الامريكية وليس قرارات من مجلس الأمن الدولي، حتى تكون ملزمة للدول، كما ان هذه القرارات فيها مساس بسيادة العراق والدولة العراقية، بعد شمولها بشخصيات عراقية رسمية".وأضاف، أن "التيار الصدري لا يعطي أي اهمية اذا ما شملت الولايات المتحدة الأمريكية قياداته بأي عقوبات، خصوصاً ان موقف التيار واضح ضد القوات الامريكية (المحتلة)، وهذا الموقف واضح ومعلن للجميع ولا نخشى اي قرار امريكي ضد التيار".وبشأن تأثير العقوبات الامريكية ضد قيادات في التيار على حصوله على رئاسة الحكومة المقبلة، أكد الزاملي أن "قضية اختيار رئيس الحكومة المقبلة، قضية عراقية ولن نسمح باي طرف دولي بالتدخل بها وهذا الأمر سيحسم من خلال نتائج الانتخابات وليس على بناء قرارات أمريكية لا شرعية لها على العراق".وفرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عقوبات على رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس اركان الحشد أبو فدك المحمداوي.وعلّق رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، على قرار فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.ونقل بيان لمستشارية الأمن القومي، تلقته (بغداد اليوم)، عن الفياض قوله خلال لقائه مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، إن "قرار الخزانة الأمريكية الأخير يمثل إساءة للعراق والعراقيين".وأكدت مستشارية الأمن القومي، أن "الأعرجي الذي زار مقر هيأة الحشد الشعبي أشاد بمواقف الفياض ومقاتلي الحشد الشعبي ومشاركتهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية، والحفاظ على بلدهم وشعبهم".ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يعلق على احتمالية شمول قياداته بالعقوبات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري يعلق على احتمالية شمول قياداته بالعقوبات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).