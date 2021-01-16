2021/01/16 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خلال لقائهم الرئيس مسعود برزاني،، وفد من نواب ومحافظ صلاح الدين يؤكدون أن إصلاح العملية السياسية يبدأ من إجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب.—————التقى وفد من نواب ومحافظ صلاح الدين رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود برزاني في مقره في أربيل، حيث جرى خلال اللقاء الحوار حول مستقبل البلاد السياسي وضرورة الحفاظ على وحدتها وسيادتها، واحترام جميع أبناء الشعب وحقوقهم في حياة حرة كريمة.

وأكد الوفد خلال اللقاء أن حل المشكلات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ممكناً إذا توافرت الإرادة السياسية المستندة الى الشعور الوطني العالي بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وبعيداً عن التدخلات الخارجية.

وقدم الوفد رؤيته فيما يتعلق بضرورة إصلاح العملية السياسية الذي يبدأ من إجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب، وتشريع القوانين المهمة ومنها قانون النفط والغاز.

وشدد الوفد على دعمهم الكامل للمطالبات المحقة بضمان حقوق جميع أبناء الشعب، والتوزيع العادل للثروات، وأن يتم التعامل مع جميع المواطنين بمقياس وطني واحد وعدم التمييز بينهم بسبب الانتماءات الفرعية المحترمة، وضرورة التنسيق بين جميع القوى السياسية بما يحافظ على السلم الأهلي ويدفع باتجاه تحسين الأوضاع في البلاد.

من جانبه فقد رحب السيد برزاني بالوفد مؤكداً ثقته الكبيرة بوعي الشعب العراقي وقدرته على تجاوز المحن التي مر بها، مبيناً حرصه العالي على ازدهار البلاد وتقدمها وأن تشمل عجلة الإعمار والتنمية جميع محافظات العراق بدون استثناء.

وضم الوفد كلّاً من النائب مثنى عبدالصمد السامرائي والنائب قتيبة الجبوري ومحافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر.

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