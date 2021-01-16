الجريدة الرسمية التركية تنشر برنامج الحكومة للاستثمار في 2021

2021/01/16 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم، برنامج الحكومة للاستثمار عام 2021، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان.وينص البرنامج المعلن، على تخصيص 138.3 مليار ليرة تركية (الدولار نحو 7.5 ليرات)، من أجل تنفيذ 3 آلاف و91 مشروعًا.وحصل قطاع النقل والاتصالات على حصة الأسد بنسبة 30.7% من الميزانية المخصصة، يليه قطاع التعليم بـ 14.3%.وجاءت استثمارات قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 12.2%، ثم التعدين 10.4%، والزراعة 8.7%، والصحة 7.5%.و تبلغ نسبة الإنفاق على باقي الاستثمارات في القطاعات الأخرى مثل الصناعة، والسياحة، والعقارات، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والأبحاث التكنولوجية، والبيئة، 16.2%.وبموجب البرنامج، تبلغ الميزانية المخصصة لوزارة النقل والبنى التحتية 15.1 مليار ليرة، والمديرية العامة للمياه 13.5 مليارا، ثم المديرية العامة للطرقات البرية 13.1 مليارا، تليها وزارة التعليم 11 مليارا، ووزارة الصحة 8.6 مليار ليرة.ومن أبرز مشاريع وزارة النقل في إسطنبول، خط الميترو الواصل بين منطقة "غايرت تبه" ومطار إسطنبول الدولي، وميترو "باشاك شهير ـ قايا شهير"./انتهى7

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