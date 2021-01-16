نواب لـ/ نينا / : جلسة اليوم قد ترفع الى الاسبوع المقبل واجتماعات الموازنة ستستمـر يوميـا خارج البرلمـان

2021/01/16 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / رجح نواب كتل مختلفـة رفع جلسة مجلس النواب المفتوحـة اليوم السبت الى الاسبوع المقبل.وتحدث نواب ، لمراسل الوكالة الوطنية العراقيـة للانباء/ نينا / ، بالقول ان " اجتماعات ومناقشات اللجنة المالية النيابية ، لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، ستستمـر يوميا في مبنى دار الضيافة التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء"./انتهى5

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