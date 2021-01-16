شركات روسية تبدي رغبتها لتشييد معمل لإنتاج الحليب وحقول لتربية الابقار شرق الرمادي    

2021/01/16 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أعلن قائممقام قضاء الحبانية علي داود الدليمي، السبت، أن شركات استثمارية روسية ترغب بتشييد معمل لإنتاج الحليب ومشروع انشاء حقول لتربية الابقار في مناطق شرق الرمادي.

وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “وفودا من شركات روسية فاتحت حكومة الحبانية المحلية لغرض تشييد معمل لإنتاج الحليب فضلا عن مشروع انشاء حقول لتربية الابقار”.

وأضاف، أن “العديد من الشركات الروسية ابدت رغبتها باستثمار العديد من المشاريع الزراعية والصناعية وبمختلف المجالات”، مبينا ان “استقرار الاوضاع الامنية واجراء عمليات التصاميم الادارية الحديثة للمدن ساهم في جذب الشركات الاستثمارية للعمل في مناطق شرقي مدينة الرمادي”.

يشار الى ان الثروة الحيوانية في الانبار تعرضت الى عمليات تهريب كبيرة من قبل داعش ابان سيطرة على معظم مدن المحافظة.



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