رئاسة البرلمان توعز بدراسة المقترحات والمطالب المتعلقة بالموازنة

2021/01/16 | 17:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوعزت رئاسة مجلس النواب، السبت، بدراسة المقترحات والمطالب المتعلقة بالموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2021.وأوعز النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، خلال ترؤسه جلسة مجلس النواب، بـ”دراسة كافة المقترحات والمطالب التي تقدم بها السيدات والسادة النواب والمتعلقة بموازنة 2021″.وطالب الكعبي، من اللجنة المالية “مراعاة ظروف محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، اللتان […]

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