الصحة والسلامة تصدر قرارات لمنع وصول السلالة “المتحورة” للبلاد

2021/01/16 | 18:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ‏أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت، جملة قرارات لمنع وصول السلالة المتحورة من فيروس كورونا كوفيد 19.‏و ذكرت في بيان، ان “القرارات الجديدة نصت على ‏تحديث قائمة الدول ‏الممنوع السفر إليها بعد ظهور إصابات فيها بالسلالة الجديدة، وهي كل من ‏(بريطانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا ‏وفرنسا واليونان وإسبانيا وجورجيا‏ والمانيا ولوكسمبورغ ‏وسلوفاكيا ‏والهند واميركا ‏والبرازيل واستراليا ‏واليابان وجنوب افريقيا وزامبيا).واضاف ان “يستثني من الاجراءات فئة الدبلوماسيين وحاملي الجوازات الدبلوماسية، والوفود الحكومية الرسمية، والعاملين في السفارات والمنظمات الدولية، والخبراء العاملين في المشروعات الخدمية حصرا، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، على ان يجلبوا فحص (PCR) خلال 72 ساعة […]

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