كربلاء..جهات متنفذة تسعى لتحويل حديقة الى منطقة سكنية قرب الأمامين والأهالي يطالبون بالتدخل

2021/01/16 | 18:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء..

طالب اهالي حي المحاربين في كربلاء، السبت، بايقاف تقسيم حديقة عامة وتحويلها الى قطع اراض سكنية من قبل بعض الجهات المتنفذة.

ونقل مراسل /المعلومة/ عن مجموعة من الاهالي إن “حي المحاربين الذي يبعد عن مرقد الامامين عليهما السلام قرابة 2 كم، شهد في الفترة الاخيرة وبتعاون الاهالي مع مديرية البلدية انشاء حديقة عامة كمتنفس لساكنيها وتم نصب منظومة سقي ومرشات وابار اروائية بيد ان جهات متنفذة سيطرت عليها وبدأت تحويلها الى اراضي سكنية”.

واضافوا ان “على محافظ كربلاء واصحاب القرار ايقاف تحويل هذه الحديقة الى قطع سكنية، حيث اغلب البيوت فيها عوائل كبيرة ومزدحمة مع صغر المساحة والبناء المتهالك وان الغاء الحديقة هو الحكم بالموت والخنق لسكان هذا الحي”.



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