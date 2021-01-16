رئيس الجمهورية يعرب عن ثقته بالجامعات العراقية في أداء مهامها الأكاديمية

2021/01/16 | 18:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، السبت، وناقشا برامج الجامعات العلمية والخدمية.وأعرب رئيس الجمهورية عن “ثقته بالجامعات العراقية في أداء مهامها الأكاديمية ودعمها مؤسسات الدولة في توفير الخبرات والمهارات اللازمة التي يتطلبها الظرف الراهن”.بدوره أكد وزير التعليم العالي أن “الجامعات والمؤسسات التعليمية تعاملت مع متغيرات استثنائية طارئة وحققت نسبة مهمة من أهدافها بالتنسيق مع جامعات ومنظمات العالم لافتا الى أن ثمة حرصا كبيرا لدى الأساتذة والتدريسيين على مواصلة مهمتهم العلمية والأخلاقية في بناء المجتمع على الرغم من آثار الظرف الاقتصادي”.وأوضح أن “من مؤشرات الحضور العلمي لجامعاتنا العراقية تواجد […]

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