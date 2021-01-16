الكاظمي يلتقي جرحى الداخلية ويتعهد بحل مشاكلهم وضمان حقوقهم

2021/01/16 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتذليل العقبات وتجاوز البيروقراطية التي حالت دون حصول جرحى وزارة الداخلية على حقوقهم.

وأكد الكاظمي خلال لقائه في مقر الشرطة الاتحادية، عددا من جرحى وزارة الداخلية، انه حضر برفقة وفد كبير ضم وزراء الداخلية والإسكان والإعمار والصحة والعمل وأمين بغداد ووكيل وزارة المالية ودائرة التقاعد بهدف حل مشاكلهم وضمان حقوقهم، مشيرا الى وجود خلل كبير في توفير الدعم لشريحة كبيرة من الجرحى ممن لم يحصلوا على حقوقهم.

وأشار الكاظمي الى سعي الحكومة الى امتلاك عيادات صحية ومستشفيات تفي بعلاج المصابين وجلب أطباء أجانب وأجهزة طبية متطورة لعلاجهم، مضيفا انه وضع برنامجاً لمقابلة الجرحى في وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية، لمعالجة قضاياهم.

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