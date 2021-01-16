الكاظمي: البلد يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط

2021/01/16 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن البلد يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي التقى، جرحى وزارة الداخلية الأبطال في مقر الشرطة الاتحادية، وتعهد بتلبية مطالبهم".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي أعرب عن سعادته بتواجده مع أبطال الشرطة العراقية الحصن المنيع لكل عراقي من زاخو الى الفاو، مضيفا أن "أبطال الشرطة هم أبطال ضحوا بأنفسهم ونالوا الشهادة، وهناك من أصيب أثناء تأدية الواجب".

ووعد الكاظمي بمتابعة قضايا الشرطة المصابين شخصياً عند لقائه بهم في عيد الشرطة، لافتا الى أن جميع حقوق الشرطة مضمونة، وتواجده معهم هو لحل مشاكلهم.

وأشار الكاظمي إلى أنه "حضر بوفد كبير مع وزراء الداخلية والإسكان والإعمار والصحة والعمل وأمين بغداد ووكيل وزارة المالية ودائرة التقاعد لتذليل العقبات وتجاوز البيروقراطية التي حالت دون الحصول على بعض حقوق الشرطة".

وتابع: هناك خلل كبير في توفير الدعم لشريحة كبيرة من الجرحى ممن لم يحصلوا على حقوقهم، وبعضهم تعرض لإعاقة كلية، رغم مرور وقت طويل على مراجعاتهم، وهذا تقصير واضح من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة".

وبين الكاظمي بحسب البيان أن "العلاقة بين الدولة والحكومات وبين المواطن هي علاقة حقوق وواجبات مثلما يؤدي الأبطال واجباتهم، مبينا أن "الشرطة يستحقون منا حقوقاً غير منقوصة".

وأكد الكاظمي العمل على تذليل كل العقبات والتحديات"، مؤكدا السعي لأن تكون لدى الحكومة عيادات صحية ومستشفيات تفي بعلاج الأبطال المصابين وبالإمكان جلب أطباء أجانب وأجهزة طبية متطورة لعلاجهم".

وشدد الكاظمي على ضرورة التعاون سوية وفتح صفحة جديدة من الأمل والتفاؤل، لمواجهة كل المصاعب التي مرت الشرطة بها بواقعية".

وأكد الكاظمي وضعه برنامجاً لمقابلة الجرحى الأبطال في وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية، لمعالجة قضاياهم فهم يستحقون منا كل الاهتمام".

وتابع أن "البلد يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط خلال السنوات الماضية".

وأضاف الكاظمي: نريد أن نبني البلد ونوجه شبابنا على أساس ثقافة الحياة والأمل بالمستقبل، وليس عسكرة المجتمع وثقافة الموت".

وختم الكاظمي أن "جميع حقوقكم ستلبى بعد تذليل العقبات وسنشكل فريق عمل لمتابعة حقوقكم وستكون هناك لقاءات لاحقة لمتابعة ما سيتم إنجازه".

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