إلى أهالي البصرة.. المياه ستنقطع يوم غد

2021/01/16 | 18:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية ماء البصرة، السبت، قطع ضخ المياه يوم غد الأحد في مركز محافظة البصرة، جراء وجود أعمال صيانة في الانابيب.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الثاني 2021)، "نود إعلامكم بأنه سوف يتم إيقاف ضخ الماء يوم الأحد المصادف من ساعات الصباح وإلى المساء لوجود صيانه في الانابيب الناقلة، وسوف تتأثر مناطق مركز البصرة بهذا الانقطاع راجين من المواطنين أخذ الاحتياطات بملئ خزاناتهم".

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