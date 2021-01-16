السودان يفرض حظر تجول في غرب دارفور عقب اشتباكات دامية

2021/01/16 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت السلطات السودانية، السبت، حظرا للتجوال على مدار الساعة في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور بعد اشتباكات بين القبائل العربية وغير العربية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين.

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