إدارة ترامب تنفذ حكم الإعدام الـ 13 في مصاب بكورونا

2021/01/16 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفذت الحكومة الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، حكم الإعدام الثالث عشر والأخير تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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