صالح لوزير التعليم: نثق بدعم الجامعات العراقية لمؤسسات الدولة

2021/01/16 | 18:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، السبت، برامج الجامعات العلمية والخدمية.

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