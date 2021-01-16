2021/01/16 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة مجلس الوزراء، اليوم السبت، عن تاكيدات جديدة لالتزام المدارس بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

1-التأكيد على التزام المـدارس الحكومية والأهلية بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بان يكون الدوام يوما واحدا في الأسبوع، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الكاملة.

2- تعاون مديريات التربية مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة لفحص الطلاب والملاكات ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب أخذها في المدارس للحد من انتشار المرض.

3- التأكيد على وزارة التربية والسادة المحافظين بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس وخصوصاً المدارس الاهلية بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.

4- تنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بينها ووزارة الصحة والبيئة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لاداء الامتحانات.

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