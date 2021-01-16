محلل سياسي: اجراء الانتخابات بموعده في غاية الصعوبة

2021/01/16 | 18:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراقب بالشأن السياسي، اليوم السبت، ان اجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حددته الحكومة في غاية الصعوبة، مشيرا الى انها ليست بالمستحيلة.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي قد حدد الـ 6 من شهر حزيران من العام 2021 موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة.

وقال المحلل والمراقب بالشأن السياسي علي البيدر في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حددته الحكومة قضية في غاية الصعوبة لكنها ليست مستحيلة.

وأضاف البيدر، ان عملية إجراء الانتخابات في موعدها يتوقف على الإرادة السياسية، مبينا ان الكثير من الكتل السياسية لا ترغب في إجراء الانتخابات في الموعد المحدد مخافة من خسارتها، مضيفا بالقول: "الكتل السياسية تتباحث بشأن الإنتخابات دون الأخذ بعين الاعتبار رغبات الشارع العراقي".

واشار المحلل السياسي الى، ان السلاح السياسي إحدى أدوات عرقلة العملية الانتخابية، وان وعي الشارع العراقي أصبح أكبر من مناورات بعض الكتل السياسية التي غيرت عناوينها بأخرى تتلاءم مع مطالب الجماهير.

وأكد البيدر، ان مقاطعة الانتخابات تصب في مصلحة أحزاب السلطة التي تمتلك جمهور منظم قادر على جعلها تفوز، مشيرا الى ان المشاركة الفعالة في الإنتخابات بداية للتغيير الإصلاحي وعملية تحديث سجل الناخبين الخطوة الأولى لذلك.

وحول تواجد المتظاهرين في الانتخابات المقبلة، بين الخبير في الشأن السياسي، ان تواجد المتظاهرين في المشهد السياسي سيضعف الاحتجاجات ويفقدها التأييد الشعبي، لافتا الى انه وعلى الرغم من تواجد من المتظاهرين في السلطة أدار ظهره لهم وأصبح يفكر بمنافعه الشخصية.

PUKmedia هاميار علي

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