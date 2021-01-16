2021/01/16 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجهت رئاسة مجلس النواب، السبت، بدراسة كافة المقترحات والمطالب التي تقدم بها النواب والمتعلقة بموازنة 2021.

وحث النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، والذي ترأس الجلسة، اللجنة المالية النيابية على مراعاة ظروف محافظتي "النجف الاشرف وكربلاء المقدسة" اللتين تستقبلان ملايين الزائرين سنويا، ما يتطلب مزيدا من الخدمات.

وبين أن "الموازنة يجب ان تركز على تحسين وتوفير مفردات البطاقة التموينية واعتبارها اولوية اولى بسبب تضرر المواطن نتيجة رفع قيمة الدولار وغلاء الاسعار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة مجلس النواب توعز بدراسة مقترحات الاعضاء بشأن الموازنة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة مجلس النواب توعز بدراسة مقترحات الاعضاء بشأن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).