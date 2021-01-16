العراق ينفي التفاوض مع أوبك+ لتأجيل تعويض زيادة الإنتاج

2021/01/16 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، التزام العراق بقرار أوبك+ بخفض الإنتاج والتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد في الشهور الماضية.

وأضاف الوزير في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العراق ليست لديه نية للتفاوض مع أعضاء التحالف بشأن حصته من إنتاج النفط أو التعويض عن الإنتاج الزائد".

وكانت وسائل إعلام عزت إلى وزير النفط العراقي قوله إن هناك تفاوضا مع تحالف أوبك بلس لتأجيل تعويضات زيادة الإنتاج السابقة نظراً للظروف المالية التي تمر بها البلاد.

وكان الوزير قد أشار خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج المنبثقة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، إلى حرص الدول المنتجة للنفط في (اوبك) والمتحالفين معها على الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية العالمية، من خلال

وقال عبد الجبار في لقاء تلفزيوني يوم الخميس الماضي، إن عدم التزام إقليم كردستان العراق بحصته من خفض الإنتاج هو السبب الرئيسي في مستوى الامتثال خلال الشهور السابقة محققاً نسبة 79%.

وكانت منظمة أوبك اتفقت مع دول من خارجها على رأسها روسيا، على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل نفط يومياً، بدءاً من آيار الماضي، على أن يتم تخفيف الخفض بصورة تدريجية، حيث وصل معدل الخفض في كانون الثاني الجاري إلى 7.2 مليون برميل، فيما أظهرت البيانات الشهرية عدم الامتثال الكامل لبعض الدول بنسب الخفض المطلوبة منها، ومن بينها العراق.

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