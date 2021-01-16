2021/01/16 | 18:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي،الشيخ همام حمودي، السبت، وضع العتبة الرضوية المقدسة على لائحة الارهاب، فيما اعتبره تجاوزا على حقوق الانسان.وقال في بيان تلقته “الايام نيوز”، انه “من المؤسف جدا أن يصل تمادي الإدارة الامريكية بغطرستها الى حد وضع العتبة الرضوية المقدسة ومتولي شؤونها على لائحة الإرهاب، في تجاوز سافر على مقدسات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ حمودي يدين وضع العتبة الرضوية المقدسة على لائحة الارهاب ويعتبره تجاوزا على حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ حمودي يدين وضع العتبة الرضوية المقدسة على لائحة الارهاب ويعتبره تجاوزا على حقوق الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).