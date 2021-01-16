خبير قانوني: موعد الانتخابات قابل للتقليص وحسب الظروف

2021/01/16 | 18:25 - المصدر: NRT عربية

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انتخابات سابقة في العراق

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

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أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، السبت، صلاحية من يحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة والعادية، فيما أكد ان موعد 6 حزيران قابل للتقليص وحسب الظروف.

وقال التميمي، في بيان اليوم، (16 كانون الثاني 2021)، ان "الذي يحدد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة والعادية أرى:-

1- في حالة الانتخابات العادية تحدد وفق المادة 7 من قانون الانتخابات 45 لسنة 2013 بموجب قرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات ومصادقة البرلمان على الموعد ومن ثم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يعلن فيه الانتخابات بوسائل الإعلام قبل الموعد بـ 3 أشهر، وهو مانص عليه القانون الجديد رقم 9 لسنة 2020 في المادة 7، على ان ينتخب البرلمان قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.

2- في الانتخابات الاستثنائية أو المبكرة فإنها تكون بعد حل البرلمان بعد شهرين من الحل، حيث يدعو رئيس الجمهورية إليها بمرسوم ويحددها بشهرين من الحل كما قالت المادة 64 من الدستور العراقي، وايضا لابد من استكمال اعضاء المحكمة الاتحادية العليا التي تصادق على النتائج النهائية للانتخابات وبدون حل هذه المشكلة لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة.

3- اما الموعد الذي أعلنه الكاظمي فهو جاء لانه اي الكاظمي تعهد باجراء هذه الإنتخابات في برنامجه الوزاري، وقد اوفى وحدد 6/6 من عام 2021 وهذا يعتبر الحد الأقصى الذي اقترحه، لكنه قابل للتقليص وحسب الظروف، وحسب القوانين التي ذكرناها".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حدد الـ 6 من شهر حزيران من العام 2021 موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة.

وترددت أنباء عن تأجيل الانتخابات المبكرة عقب اجتماع الرئاسات الثلاث مع المفوضية وبعثة يونامي أمس الخميس.

لكن مفوضية الانتخابات نفت ذلك وأكدت استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر أو تمديده الى شهر أيلول كأقصى حد.

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