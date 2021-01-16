رئيس الجمهورية يستقبل وزير التعليم ويناقشان برامج الجامعات ودعمها مؤسسات الدولة

2021/01/16 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وناقشا برامج الجامعات العلمية والخدمية.

وأعرب رئيس الجمهورية عن ثقته بالجامعات العراقية في أداء مهامها الأكاديمية ودعمها مؤسسات الدولة في توفير الخبرات والمهارات اللازمة التي يتطلبها الظرف الراهن.

بدوره أكد وزير التعليم العالي أن الجامعات والمؤسسات التعليمية تعاملت مع متغيرات استثنائية طارئة وحققت نسبة مهمة من أهدافها بالتنسيق مع جامعات ومنظمات العالم لافتا الى أن ثمة حرصا كبيرا لدى الأساتذة والتدريسيين على مواصلة مهمتهم العلمية والأخلاقية في بناء المجتمع على الرغم من آثار الظرف الاقتصادي.

وأوضح أن من مؤشرات الحضور العلمي لجامعاتنا العراقية تواجد مخرجاتها في مساحات التميز في الجامعات العالمية وصعود مؤشر تنافسها في التصنيفات المعتمدة وزيادة أعداد البحوث العلمية للأساتذة والطلبة الى أكثر من واحد وستين ألف بحث منشور في مستوعبات سكوبس.

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