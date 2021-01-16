 الجبوري يطالب بصرف اكثر من 10 الاف معاملة تعويض من العمليات الارهابية في جلولاء 

2021/01/16 | 18:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

استنكر عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري ، استمرار الهجمات الارهابية التي تطال مناطق في ناحية جلولاء في المحافظة.

وقال الجبوري ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس “، ان عدة مناطق في المحافظة وخاصة ناحية جلولاء وماحولها تتعرض باستمرار لعمليات إرهابية واجرامية دون حلول امنية ناجعة “، مطالبا بصرف اكثر من 10 الاف معاملة تعويض من العمليات الارهابية في جلولاء وماحولها.

واضاف ، ان الاف العوائل بانتظار صرف مبالغ التعويض من اجل ضمان عودتهم لديارهم والمشاركة الفاعلة في صد الارهاب”، مبينا ان ” هذه العوائل اصابها الضرر الكبير من النزوح والتهجير وهي بحاجة ماسة لهذه المبالغ لتمشية امورها الحياتية واعادة مادمره الارهاب في الناحية والمناطق المجاورة لها “.

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