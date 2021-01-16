بغداد: تفكيك “أكبر” شبكة لتجارة المخدرات

2021/01/16 | 18:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم السبت، تفكيك “أكبر” شبكة لتجارة المخدرات في بغداد والقبض على أفرادها.وقال رسول، في بيان، إنه “بجهود إستثنائية كبيرة، تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على أكبر شبكة لتجارة وترويج المخدرات في العراق”.وأضاف، “استمرت العملية […]

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