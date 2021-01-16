مدرب زاخو: القاسم من اصعب الفرق التي واجهتها

2021/01/16 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اكد مدرب فريق كرة القدم بنادي زاخو الرياضي احمد صلاح، ان فريق القاسم من اصعب الفرق التي واجهها في دوري الكرة الممتاز.

وقال صلاح في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “فريق القاسم لعب بقوة امامنا في مباراة اليوم واستطاع ان يشكل تهديداً حقيقياً على مرمانا في عدة مناسبات”.

واوضح ان “نتيجة التعادل اجدها عادلة لما قدمه الفريقان من مستويات طوال الـ90 دقيقة”، مؤكدا ان “فريق القاسم من اصعب الفرق الاي واجهتها في البطولة”.

وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.



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