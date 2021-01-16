أمهات ضحايا الطائرة الأوكرانية: لا تجعلوا القاتل بطلا

2021/01/16 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت نساء قتل ابناؤهن في حادث اسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، بقاء قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني طليقًا على الرغم من وجود ملف قضائي ضده.

ونشرت تسع أمهات مقطع فيديو حمل عنوان لا تجعلوا القاتل بطلا، تضمن انتقادات لطريقة تعامل السلطات مع قضية الطائرة الأوكرانية، وذلك ردا على مشاركة قائد سلاح الجو في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة في برنامج عرضه التلفزيون الإيراني، شرح فيه تفاصيل الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق، بدعابة ووجه مبتسم.

وقالت احدى الأمهات في المقطع هل يوم الله هو الذي تضربون فيه قاعدة أميركية فارغة، وفي نفس الوقت تقتلون مئة وستة وسبعين بريئا من بينهم تسعة وعشرون طفلا، في حين قالت ام أخرى لن اسامح ولن أنسى.

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