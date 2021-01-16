2021/01/16 | 18:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء_اين]طالب اهالي حي المحاربين في كربلاء، السبت، بايقاف تقسيم حديقة عامة وتحويلها الى قطع اراض سكنية من قبل بعض الجهات المتنفذة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء..جهات متنفذة تسعى لتحويل حديقة الى منطقة سكنية قرب الأمامين والأهالي يطالبون بالتدخل ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء..جهات متنفذة تسعى لتحويل حديقة الى منطقة سكنية قرب الأمامين والأهالي يطالبون بالتدخل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).