رئيس الوزراء: العراق يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد

2021/01/16 | 18:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، إن بلاده تمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط.جاء ذلك خلال لقاء الكاظمي جرحى وزارة الداخلية في مقر الشرطة الاتحادية، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم …

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