الانبار تؤكد خلوها من أنفلونزا الطيور وتشدد من اجراءاتها الاحترازية

2021/01/16 | 18:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

أعلن قائممقام قضاء الكرمة احمد مخلف الحلبوسي، السبت، خلو الانبار من فيروس انفلونزا الطيور، مؤكدا اتخاذ اجراءات احترازية لمنع دخول الدجاج من خارج المحافظة .

وقال الحلبوسي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “حقول الدواجن في عموم مدن الانبار لم تسجل اي اصابة بمرض إنفلونزا الطيور بالتزامن مع اتخاذ اجراءات احترازية على كافة مداخل المدن لمنع دخول الدجاج من المحافظات الاخرى الى مدن المحافظة “.

واضاف ان “هذه الاجراءات تأتي اثر تسجيل قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين القريبة من حدود قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، اصابات جديدة بالمرض”، مبينا ان “حكومة الانبار المحلية اتخذت اجراءات احترازية مشددة على مداخل المحافظة ومنعت مربي الدواجن من ادخال الدجاج الى المحافظة “.

يشار الى ان قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين سجل يوم امس 60 اصابة بفيروس انفلونزا الطيور.



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