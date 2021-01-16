رئيس الجمهورية ووزير التعليم يناقشان برامج الجامعات العلمية والخدمية

2021/01/16 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب برامج الجامعات العلمية والخدمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وناقشا برامج الجامعات العلمية والخدمية".

وأعرب رئيس الجمهورية بحسب البيان عن ثقته بالجامعات العراقية في أداء مهامها الأكاديمية ودعمها مؤسسات الدولة في توفير الخبرات والمهارات اللازمة التي يتطلبها الظرف الراهن.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي أن "الجامعات والمؤسسات التعليمية تعاملت مع متغيرات استثنائية طارئة وحققت نسبة مهمة من أهدافها بالتنسيق مع جامعات ومنظمات العالم"، لافتا إلى أن "ثمة حرصا كبيرا لدى الأساتذة والتدريسيين على مواصلة مهمتهم العلمية والأخلاقية في بناء المجتمع على الرغم من آثار الظرف الاقتصادي".

وأوضح أن "من مؤشرات الحضور العلمي لجامعاتنا العراقية تواجد مخرجاتها في مساحات التميز في الجامعات العالمية وصعود مؤشر تنافسها في التصنيفات المعتمدة وزيادة أعداد البحوث العلمية للأساتذة والطلبة إلى أكثر من واحد وستين ألف بحث منشور في مستوعبات سكوبس".

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