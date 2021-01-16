2021/01/16 | 18:54 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: وصفت النائبة هدى سجاد، السبت، مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بـ”غير العادل” في توزيع الثروات بين المحافظات.

وقال سجاد خلال مؤتمر صحافي في البرلمان، إن “مشروع قانون الموازنة غير عادل في توزيع الثروات بين المحافظات، ومن الواضح ان قيمة العجز تبلغ 71 تريليون دينار تسدد من خلال الاقراض”.

وأضافت “حاليا ما موجود في الموازنة ان قيمة ما يسدده العراقيون قبل سد العجز لموازنة 2021 تبلغ 14 تريليون دينار، واذا تم اقتراض 71 تريليون دينار مجددا لقانون الموازنة الجديد كم سيدفع العراق سنويا التزامات مالية وفوائد للقروض واقساط للقروض المسددة”، موضحة أن “المادة 11 تتضمن فقرة اتفاق حكومي تعتمد على تسوية الحسابات المالية بين حكومة اقليم كردستان منذ 2004 ولغاية 2020”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة تصف مشروع الموازنة بـ”غير العادل” في توزيع الثروات بين المحافظات 7 SKY TV.

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